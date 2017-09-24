Уличная атлетика при поддержке Datsun
22:44 | Формула-1

Матешиц недоволен отдачей от инвестиций в "Ред Булл" и "Торо Россо"

1

Владелец "Ред Булла" Дитрих Матешиц недоволен тем, какую отдачу получает от австрийской команды и ее итальянского "детища" "Торо Россо". Как сообщает Forbes, в 2015 году "Ред Булл" инвестировал в "Формулу-1" 10,1 миллиона фунтов стерлингов, а сейчас вкладывает 40,6 миллиона фунтов. При этом результаты не улучшаются, что якобы огорчает Матешица.

Консультант "Ред Булла" Хельмут Марко отметил, что особенно расстроены в компании работой "Торо Россо".

– В "Торо Россо" сделаны большие инвестиции, – отметил Марко. – Но на данный момент они не имеют отдачи.

1
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

Долго наблюдал за идиотами на эт

в Лейпциг лучше вкладывай))

22:48