Матешиц недоволен отдачей от инвестиций в "Ред Булл" и "Торо Россо"

Владелец "Ред Булла" Дитрих Матешиц недоволен тем, какую отдачу получает от австрийской команды и ее итальянского "детища" "Торо Россо". Как сообщает Forbes, в 2015 году "Ред Булл" инвестировал в "Формулу-1" 10,1 миллиона фунтов стерлингов, а сейчас вкладывает 40,6 миллиона фунтов. При этом результаты не улучшаются, что якобы огорчает Матешица.

Консультант "Ред Булла" Хельмут Марко отметил, что особенно расстроены в компании работой "Торо Россо".

– В "Торо Россо" сделаны большие инвестиции, – отметил Марко. – Но на данный момент они не имеют отдачи.