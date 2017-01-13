20:19 | ФОРМУЛА-1

Массимо Ривола: "В академии "Феррари" примут Мика Шумахера с распростертыми объятиями"

0
0
0

Руководитель гоночной академии "Феррари" Массимо Ривола сообщил, что "Скудерия" следит за успехами Мика Шумахера. Сын легендарного Михаэля Шумахера подтвердил, что после успешного выступления в немецкой и итальянской "Ф4" перейдет в "Формулу-3".

– Очевидно, что мы следим за Миком, а теперь наблюдать за его прогрессом будет проще, – цитирует La Gazzetta Dello Sport Риволу. – Сейчас он не связан обязательствами ни с одной крупной командой "Формулы-1", но если Мик захочет перейти в академию "Феррари" – ждем его с распростертыми объятиями. Кажется, ему не свойственна завышенная самооценка. Поэтому мои поздравления его родителям, воспитавшим такого сына.

0
0
0
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ