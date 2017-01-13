Массимо Ривола: "В академии "Феррари" примут Мика Шумахера с распростертыми объятиями"

Руководитель гоночной академии "Феррари" Массимо Ривола сообщил, что "Скудерия" следит за успехами Мика Шумахера. Сын легендарного Михаэля Шумахера подтвердил, что после успешного выступления в немецкой и итальянской "Ф4" перейдет в "Формулу-3".

– Очевидно, что мы следим за Миком, а теперь наблюдать за его прогрессом будет проще, – цитирует La Gazzetta Dello Sport Риволу. – Сейчас он не связан обязательствами ни с одной крупной командой "Формулы-1", но если Мик захочет перейти в академию "Феррари" – ждем его с распростертыми объятиями. Кажется, ему не свойственна завышенная самооценка. Поэтому мои поздравления его родителям, воспитавшим такого сына.