Бразильский гонщик Фелипе Масса разорвал контракт с командой "Формулы-Е", в которой должен был выступать с нового сезона. Как сообщает Marca, бразилец договорился о разрыве соглашения по обоюдному согласию. Это может служить подтверждением слухов о том, что Масса вернется в "Формулу-1".

Ранее появлялась информация, что бразилец принял предложение "Уильямса" вернуться в "Королевские гонки", хотя в 2016 году он завершил карьеру. С его помощью команда хочет заменить уходящего в "Мерседес" Валттери Боттаса.