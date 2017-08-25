Бразильский пилот "Уильямса" Фелипе Масса пропустит вторую практику "Гран-при Бельгии", сообщает Autosport. Гонщик не сможет выступить в тренировочном заезде из-за аварии, состоявшейся в первой практике.

Масса не смог завершить тренировку из-за серьезных повреждений - болиду потребуется замена шасси.

- Нам придется поменять шасси, - говорится в сообщении "Уильямса". - Это непростая работа, но мы постараемся завершить ее как можно быстрее.

Пропуск второй практики связан с регламентом ФИА, согласно которому гонщик не имеет права участвовать в заездах в день, когда состоялась авария, если потребовалась замена шасси.