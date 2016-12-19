Масса принял предложение "Уильямса" о возвращении в команду

"Уильямс" смог договориться с пилотом Фелипе Массой о возвращении в команду, сообщает F1 Today. Гонщик проведет еще один сезон в "Формуле 1". За следующий год бразилец получит 6 миллионов евро по контракту. Официально о своем решении Масса объявит в началае января.
35-летний бразилец решил завершить свою карьеру в сентябре этого года. Несмотря на это, руководители "Уильямса" приняли решение вернуть его в команду из-за ухода Валттери Боттаса в "Мерседес". Масса будет помогать 18-летнему дебютанту чемпионата Лэнсу Строллу.
spartakmoskva63
Побольше уважения.Он же легенда Ф1.
13:00
shpasic
как можно? так шесть миллионов на дороге не валяются. в Зенит-то его не зовут, не смотря на то, что бразилец.
12:54
Qwertygv1
Лох, трепло и балабол. Как так вообще можно поступать? Объяснить в тысяче причин почему он больше не хочет находиться в Ф-1, попрощаться с болельщиками, поплакать в Бразилии и даже сезон не пропустить, а сразу же вернуться. Клоун
12:48
Джерри. Без Тома.
А-ха-ха.))) Колобок, стреляйся.
12:44