12:32 | ФОРМУЛА-1

Масса принял предложение "Уильямса" о возвращении в команду

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"Уильямс" смог договориться с пилотом Фелипе Массой о возвращении в команду, сообщает F1 Today. Гонщик проведет еще один сезон в "Формуле 1". За следующий год бразилец получит 6 миллионов евро по контракту. Официально о своем решении Масса объявит в началае января.

35-летний бразилец решил завершить свою карьеру в сентябре этого года. Несмотря на это, руководители "Уильямса" приняли решение вернуть его в команду из-за ухода Валттери Боттаса в "Мерседес". Масса будет помогать 18-летнему дебютанту чемпионата Лэнсу Строллу.

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КОММЕНТАРИИ (3)
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spartakmoskva63

Побольше уважения.Он же легенда Ф1.

13:00

shpasic

как можно? так шесть миллионов на дороге не валяются. в Зенит-то его не зовут, не смотря на то, что бразилец.

12:54

Qwertygv1

Лох, трепло и балабол. Как так вообще можно поступать? Объяснить в тысяче причин почему он больше не хочет находиться в Ф-1, попрощаться с болельщиками, поплакать в Бразилии и даже сезон не пропустить, а сразу же вернуться. Клоун

12:48

Джерри. Без Тома.

А-ха-ха.))) Колобок, стреляйся.

12:44

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