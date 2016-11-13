Масса получил два штрафных балла на последнем для себя "Гран-при Бразилии"

Пилот "Уильямса" Фелипе Масса решением стюартов был наказан 5-секундным штрафом за обгон Эстебана Гутьерреса на рестарте до пересечения линии автомобиля безопасности во время "Гран-при Бразилии". Бразилец также получил два штрафных балла.

Кроме того, гонщик "Ред Булла" Даниэль Риккьярдо по ходу гонки получил 5-секундный штраф за то, что заехал в боксы в момент, когда пит-лейн был закрыт. Австралиец не был наказан более сурово в связи с тем, что видимость на трассе была очень плохая, а с момента объявления о закрытии пит-лейна до фактического заезда туда Риккьярдо прошло мало времени.