Масса показал лучшее время в дождевой третьей практике "Гран-при Италии", Квят был седьмым

Пилот "Уильямса" Фелипе Масса показал лучшее время в третьей практике "Гран-при Италии", которая проходила на мокрой трассе. Вторым был его партнер по команде Лэнс Стролл. Российский гонщик "Торо Россо" Даниил Квят показал седьмой результат.

Отметим, что всего семь гонщиков показали время на круге. Остальные выезжали на трассу, чтобы опробовать покрытие, и сразу же возвращались в боксы.