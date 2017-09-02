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13:52 | ФОРМУЛА-1

Масса показал лучшее время в дождевой третьей практике "Гран-при Италии", Квят был седьмым

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Пилот "Уильямса" Фелипе Масса показал лучшее время в третьей практике "Гран-при Италии", которая проходила на мокрой трассе. Вторым был его партнер по команде Лэнс Стролл. Российский гонщик "Торо Россо" Даниил Квят показал седьмой результат.

Отметим, что всего семь гонщиков показали время на круге. Остальные выезжали на трассу, чтобы опробовать покрытие, и сразу же возвращались в боксы.

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КОММЕНТАРИИ (4)
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КолобокКолобков

zolton___не могу не переживать!!!Сердце обливается пивом!!! #изяверим

14:48

Гаттузо Крут!!!!!!#!

Даня давай со средней стартовой позиции вали всех кто за тобой и возможно парочку тех кто перед тобой цепанешь. Так надо.....

14:14

zolton

Да не переживай ты так за него....

14:08

КолобокКолобков

аха-ха )))Ну это уже слишком!!! изька был не просто 7 , а последним, кто вообще закончил круг. И тому же Сайнцу проиграл больше 3 секунд А вы пишите- седьмое время....

14:00