14:51 | ФОРМУЛА-1

Масса объявил об уходе из "Формулы-1"

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Пилот "Уильямса" Фелипе Масса принял решение покинуть "Формулу-1" после окончания сезона. 35-летний бразилец дебютировал в "Королевских гонках" в 2002 году и провел с тех пор 242 "Гран-при".

– В последние месяцы я много думал о своем будущем и принял решение уйти из "Формулы-1", – цитирует Motorsport Массу. – Жизнь дает много вариантов. Думаю, я должен сделать этот шаг. Возможно, вы увидите меня в другой гоночной серии. У меня будет много времени подумать над этим.

Я не случайно выбрал Монцу, чтобы объявить об этом решении. Десять лет назад именно здесь то же самое сделал человек, который оказал наибольшее влияние на мою карьеру: Михаэль Шумахер. О чем я жалею? Наверное, о случае в 2008 году в Сингапуре. Тот инцидент стоил мне чемпионства. Если бы не он, я бы стал чемпионом мира.

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