19:03 | ФОРМУЛА-1

Масса надеется на столкновение Ферстаппена и пилотов "Мерседеса"

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Пилот "Уильямс" Фелипе Масса перед гонкой на "Гран-при Мексики" выразил надежду, что на старте может произойти столкновение между гонщиком "Ред Булла" Максом Ферстаппеном и представителями "Мерседеса". Нико Росберг и Льюис Хемилтон начнут гонку на первой линии стартовой решетки, а пилоты "Ред Булла" - на второй. 

- Я думаю, Ферстаппен может стартовать лучше Хемилтона и Росберга, - приводит f1i.com слова Массы. - Возможно, из-за более мягких шин, которые лучше подходят для первого круга. Так что на старте он будет делать все возможное, чтобы обойти их. Тогда может произойти что-то интересное. Я надеюсь на это. Я не поддерживаю ни одного из пилотов "Мерседеса". 

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