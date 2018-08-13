Масса хочет сделать картинг олимпийским видом спорта

Экс-пилот Формулы-1 Фелипе Масса заявил, что хочет сделать картинг олимпийским видом спорта. Он стал президентом международной комиссии FIA по картингу вскоре после окончания карьеры.

- У нас есть хорошие идеи, – цитирует бразильца Motorsport.com. – В конце года в Аргентине состоится мероприятие, посвященное Олимпиаде. Наша идея в том, чтобы привезти электрический картинг на Олимпийские игры 2024 года, которые пройдут в Париже. Электрические карты находятся в самом начале пути своего развития. Существует еще множество вещей, которые нужно развивать, чтобы уменьшить вес батареи. Когда речь идет о детях, если происходит авария, и карт переворачивается, вес имеет значение. Но это не займет много времени, поскольку скорость технического развития очень велика.