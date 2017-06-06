Масса готов остаться в "Формуле-1" на 2018 год

Пилот "Уильямса" Фелипе Масса заявил, что может продолжить выступления в "Формуле-1" в следующем сезоне. 36-летний гонщик планировал завершить карьеру по окончании прошлого сезона и даже попрощался с болельщиками на "Гран-при Бразилии". Однако он согласился остаться, когда его партнер по команде Валттери Боттас перешел в "Мерседес". Этот сезон для Массы является 15-м в карьере.

– Если у меня будет возможность и дальше двигаться в том направлении, что и сейчас, и я буду считать этот шаг правильным, – я останусь, – приводит Autosport слова Массы. – О том же самом я говорил и год назад.

Я совершенно спокоен, не чувствую никакого давления и просто стараюсь получать удовольствие. Уверен, я способен показывать хорошие результаты. И сейчас дела идут хорошо. Мне нравится наша новая машина, она гораздо лучше подходит моему стилю пилотажа. Сейчас самое главное – постараться не терять очки.

Крайний срок принятия решения? Честно говоря, пока я вообще ничего не рассматриваю. Я просто стараюсь получать удовольствие от гонок, а там посмотрим.