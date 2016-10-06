18:34 | ФОРМУЛА-1

Масса будет работать на телевидении в следующем сезоне

0
0
0

Пилот "Уильямс" Фелипе Масса рассказал, что в следующем сезоне будет работать на телевидении. В начале сентября гонщик объявил о завершении карьеры. Нынешний сезон станет для бразильца последним.

– Безусловно, я приеду на несколько гонок, где буду работать с некоторыми компаниями, – приводит Autosport слова Массы. – Сейчас я работаю над многими проектами. Я планирую посетить пять-шесть гонок следующего сезона, где буду работать на телевидении. Конечно, будет непривычно приезжать на этап не в качестве гонщика "Формулы-1". Но я готов к этому вызову и к работе со спонсорами и с компаниями.

0
0
0


Материалы REN-TV

Что ждет Украину после Порошенко...

Бессильная ярость крысы...

Путин добился от учителя ответа на вопрос о зарплате...

На мушке: РЛС в Сибири впервые обнаружила баллистическую цель со стороны...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ


Материалы других СМИ