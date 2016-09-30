Машина Магнуссена загорелась во время первой практики в Малайзии

Во время первой практики "Гран-при Малайзии" неприятный инцидент произошел с гонщиком "Рено" Кевином Магнуссеном. Когда датчанин выезжал из боксов, его машина неожиданно загорелась. Сам пилот успел покинуть болид и не получил серьезных повреждений. Обслуживающему персоналу потребовалось несколько минут, чтобы потушить пожар, серьезно повредивший автомобиль. Заезды были временно приостановлены в связи с произошедшим.

Siempre hace calor en Malasia... A veces más de la cuenta. Magnussen en llamas. #F1 pic.twitter.com/7JUT6aBHcD – MrAlexF1 (@MrAlexF1) 30 сентября 2016 г.