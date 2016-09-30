Машина Магнуссена загорелась из-за утечки топлива

Технический директор "Рено" Ник Честер подчеркнул, что возгорание болида Кевина Магнуссена произошло из-за утечки топлива. Инцидент произошел во время первой практики "Гран-при Малайзии". Когда датчанин выезжал из боксов, его машина неожиданно загорелась.

- Произошла утечка топлива, - приводит Sky Sports слова Честера. - Бак был полон. Мы проверяли некоторые новые элементы для "Гран-при Мексики". Главное, что все в порядке. К счастью, болид пострадал не сильно. Мы постараемся подготовить автомобиль ко второй тренировке.

Машина Магнуссена загорелась во время первой практики в Малайзии