Маркус Эрикссон: "Заубер" регулярно может опережать "Уильямс"

Пилот "Заубера" Маркус Эрикссон считает, что его команда может с оптимизмом смотреть на продолжение сезона. По его словам, есть возможность опережать "Уильямс" регулярно.

– Первые "Гран-при" показали, что мы можем регулярно опережать "Уильямс", – цитирует F1i шведа. – В последние два года мы занимались только вопросами выживания, но теперь можем смотреть в будущее с оптимизмом. Результаты уже приходят. А в свободных заездах мы даже иногда выступаем на равных с "Форс Индией" и "Торо Россо", что говорит о нашем прогрессе.