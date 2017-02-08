17:45 8 февраля | ФОРМУЛА-1

Маркус Эрикссон: "Моя цель - опередить Верляйна"

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Пилот "Заубера" Маркус Эрикссон отметил, что его целью в предстоящем сезоне будет победа над партнером по команде Паскалем Верляйном. Немец подписал контракт со швейцарской командой на один год.

– Моя цель состоит в том, чтобы опередить Верляйна, – цитирует F1i Эрикссона. – Паскаль входит в молодежную программу "Мерседеса", что красноречиво говорит о его потенциале. Между нами будет жесткая борьба, но это должно пойти на пользу команде. К тому же у нас есть новые специалисты, что должно помочь добиться прогресса.

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Материалы REN-TV

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