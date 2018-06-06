Маркес может сменить MotoGP на "Формулу-1"

Чемпион мира в MotoGP Марк Маркес может перебраться в "Формулу-1". Испанский гонщик в рамках эксперимента проехал за рулем старого болида "Ред Булла" RB8 и впечатлил представителей австрийской команды.

– Марк по ходу тестов улучшил время на круге на семь секунд, – цитирует F1i консультанта "Ред Булла" Хельмута Марко, который заявил, что Маркес может пойти в "Формулу-1" с 2021 года, когда изменится технический регламент серии. – Марк исключительно выступает в MotoGP, его талант может использоваться и в "Формуле-1". Я рад, что он быстро адаптировался за рулем болида.