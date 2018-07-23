Маркелов сядет за руль "Рено" на тестах в Венгрии

Российский пилот "Рено" Артем Маркелов отработает один из дней на тестах после окончания "Гран-при Венгрии" на "Хунгароринге", утверждает Motorsport. 23-летний россиянин дебютирует за рулем машины "Формулы-1" действующего поколения. Сообщается, что в Венгрии Маркелов отработает один из дней в ходе официальных сессий, которые пройдут 31 июля и 1 августа.

Ранее Маркелов уже успел опробовать болид 2016 года на тестах во Франции в середине июля. Вместе с россиянином в Венгрии будет работать основной гонщик команды Нико Хюлькенберг. Пока команда не сообщала, как будет поделено время межу пилотами.

В настоящий момент Маркелов идет на четвертом месте в личном зачете чемпионата "Формулы-2", уступая Джорджу Расселлу, Ландо Норрису и Александру Элбону.

На тестах в Венгрии также должен отработать еще один россиянин – Никита Мазепин, выступающий в этом году в GP3, в очередной раз сядет за руль "Форс Индии".