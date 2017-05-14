Маркелов - 9-й на этапе "Формулы-2" в Испании

Японский пилот Нобухару Мацусита из команды ART Grand Prix победил во второй гонке этапа чемпионата "Формулы-2" в Испании, продемонстрировав результат 42 минуты 20,450 секунды. Вторым и третьим стали пилоты команды DAMS британец Оливер Роулэнд (отставание 3,309) и канадец Николас Латифи (4,621) соответственно.

Итальянский пилот российской команды Russian Time Лука Гьотто стал 7-м (18,092), его партнер по команде россиянин Артем Маркелов – 9-м (21,552).

После двух этапов чемпионата в зачете пилотов лидирует представитель Монако Шарль Леклер из команды Prema Racing (73 очка), Маркелов (34) – 4-й. Следующий этап чемпионата пройдет 25-27 мая в Монако.