Марк Уэббер: "Запах победы вернул Феттеля к жизни"

Бывший пилот "Формулы-1" Марк Уэббер признался, что впечатлен прогрессом "Феррари" в нынешнем сезоне. Итальянская команда выиграла две из четырех гонок на старте сезона.

– "Феррари" проделала большую работу, – цитирует F1i Уэббера. – Команда очень эффективна с самого начала сезона, она очень надежна. Мы опять видим того Себастьяна Феттеля, которого все знали раньше. Запах победы заставил его вернуться к жизни. Я снимаю шляпу перед "Феррари". Никто не ожидал такого от этой команды. Но она очень хорошо адаптировалась к новому регламенту.