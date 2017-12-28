Марк Уэббер: "Хэмилтон превосходит Шумахера"

Бывший пилот "Ред Булла" Марк Уэббер считает, что гонщик "Мерседеса" Льюис Хэмилтон превосходит по таланту семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера. Британец в этом году выиграл свой четвертый титул в карьере.

– Я считаю Хэмилтона лучшим гонщиком "Формулы-1" со времен Сенны, – цитирует F1i Уэббера. – Он превосходит Шумахера, который обладает внушительным послужным списком, но многого добился за счет превосходства "Феррари". Если Хэмилтон будет выступать до 2020 года, то сможет сравняться с Шумахером. Я видел обоих гонщиков на трассе и могу сказать, что Льюис достиг такой высоты, на которой до него был только Сенна.