Марк Уэббер: "Хэмилтон превосходит Шумахера"

Бывший пилот "Ред Булла" Марк Уэббер считает, что гонщик "Мерседеса" Льюис Хэмилтон превосходит по таланту семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера. Британец в этом году выиграл свой четвертый титул в карьере.
– Я считаю Хэмилтона лучшим гонщиком "Формулы-1" со времен Сенны, – цитирует F1i Уэббера. – Он превосходит Шумахера, который обладает внушительным послужным списком, но многого добился за счет превосходства "Феррари". Если Хэмилтон будет выступать до 2020 года, то сможет сравняться с Шумахером. Я видел обоих гонщиков на трассе и могу сказать, что Льюис достиг такой высоты, на которой до него был только Сенна.
abs68
чем-то мне это напомнило фильм Рокки Бальбоа 2006 года, когда он отошел от бокса и занялся бизнесом, а потом вернулся на последний бой с чемпионом, жалко только что Шумахер на трассу уже не вернется.
17:38
ravilius777
и знаете, народ не обманешь... есть выражение "как Шумахер", "как Месси", но нет выражения как Сенна или как Роналду, и уж тем более не будет как хемилтон
17:33
ravilius777
Сенна на нервяке в стену улетел на Уильямсе, конечно, вернулся, все считали его безоговорочным фаворитом, но Шуми на Бенетоне после четырех гонок и четырех подряд побед вопреки всем ожиданиям был первым, Шуми непревзойденный, и кто такая была тогда Феррари пока туда не пришел Шумахер, Великий чемпион, здоровья
17:27
lrm1979
Для JJLehto Первый ряд занимать помешала смерть Волшебника в Имоле...Так что титулы 1994-1995 халявные...
17:20
lrm1979
Марк потроллил Колобка)))
17:18
БэнД
Не знаю как Хемилтон, а Хаккинен точно круче Шуми как гонщик. Как только у МакЛарена появилась машина, ничем не уступающая Феррари, Мика в очном противостоянии показал и доказал, что он лучше. Шуми хороший гонщик, но большинство титулов действительно взято без борьбы. А великим его считают как раз из-зи отличной статистики луньки вроде ravilius777 и JJLehto ))
17:13
JJLehto
Кими, не надо ля-ля. А что же ты 1994 не берешь? А 1995? А до этого? А что берешь? Поясни ка. А что мешало остальным занимать первый ряд?
16:58
Kimi_
Конечно же, кто смотрит давно и есть свой мозг, а не просто читал газеты, тот понимает, что Шумахер не такой уж и великий гонщик....на замовозе..с постоянным вторым пилотом все хорошо получалось....потом ему Росберг , после возвращения, показал чего он стоит....
16:24
Kimi_
JJLehto Kimi_ 15:05 Ой, не свисти, нормально он все в феррари показывал, и обгонов наделал овер 100500. Я формулу 1 с 1992 года смотрю (раньше вернее смотрел). Так что, мне ты давай сказочки не рассказывай. 15:36............я тоже с 92 года и ты не свисти...самый унылый чемпион (после Баттона) это Шуми. На самовозке все титулы с первого ряда.....не берем бенетон 94
16:22
Flamenco
Шумахер Легенда! А, кто такой Уеббер? Никто
16:02
Flamenco
Марк! Ты по жизни неудачник и шестерка ПЕТТЕЛЯ, ЛОВИ КРОКОДИЛА И КЕНГУРУ!
16:00
Helicopter
Кто видел 2 титула на Бенеттоне, тот так точно не думает. Шумахер уникум, он такой один.
15:38
JJLehto
Kimi_ 15:05 Ой, не свисти, нормально он все в феррари показывал, и обгонов наделал овер 100500. Я формулу 1 с 1992 года смотрю (раньше вернее смотрел). Так что, мне ты давай сказочки не рассказывай.
15:36
Солёный
Маркуша, Шуми два титула взял на Benetton, а негр всегда предпочитает гонять на самовозках...
15:14
Kimi_
Хорошие слова. Шумахер..хороший гонщик, но не более...за семь своих титулов сделал столько же обгонов на трассе.....когда феррари не ехало....(середина 90-х) он ничего показать не мог....очень скучный чемпион...Хэм и в Маке многое показал, когда эта команда была не навысоте...так, что поддержу Уэббера
15:05
ravilius777
Шумахер величайший, кто такой уэбер и Хэмилтон через 10 лет и никто не вспомнит
14:25