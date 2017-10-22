Марк Уэббер: "Хартли эдакий жесткий маленький мерзавец"

Бывший гонщик "Формулы-1" Марк Уэббер высоко оценил талант дебютанта "Торо Россо" Брендона Хартли, который впервые сел за руль болида перед "Гран-при США". При этом новозеландец ранее входил в молодежную систему "Ред Булла", откуда ушел.

– Он тогда был незрелым и изо всех сил пытался проявить себя, однако не был готов к этому, – цитирует Daily Mail австралийца. – Ему пришлось засучить рукава и заняться собой, что было тяжело. Он мог бы вернуться домой поджав хвост, но продолжал сражаться.

Мы с ним выступали за "Порше" в чемпионате на выносливость. Он показал себя быстрым, яростным гонщиком и рос вместе с командой. Там мы с ним подружились, как это бывает в автоспорте. Мы много обсуждали его прошлое. Он сожалел по этому поводу и все хотел исправить. Ему нужны были союзники, связи. Технически он всегда был хорошо готов, но теперь он стал последовательным, научился подолгу собранно управлять машиной. Его физическая форма была слабой, но он начал ездить на велосипеде и сейчас просто феноменален. Это цепкий спортсмен. Он вышел в "Формулу-1" нестандартными путями, и эта история впечатляет. Он настоящий боец, эдакий жесткий маленький мерзавец, который больше делает, чем говорит.