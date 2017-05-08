Марк Уэббер: "Баттон сам всерьез не воспринимает свое возвращение"

Бывший пилот "Формулы-1" Марк Уэббер уверен, что возвращение Дженсона Баттона в "Макларен" будет скоротечным. Британец возобновит карьеру, чтобы заменить Фернандо Алонсо только на "Гран-при Монако".

– Он поедет на "Гран-при", столкнется с проблемами с двигателем на первой же сессии свободных заездов, квалифицируется на 17-м месте, а в гонке сойдет с дистанции на 12-м круге, – цитирует F1i Уэббера. – Но кого это заботит? Дженсон чемпион мира. Он уже выигрывал в Монако. Если бы он мог бороться за победу, это привлекло бы интерес. Но в нынешних условиях можно быть счастливым, даже если просто финишируешь в десятке. К тому же он не захотел участвовать в тестах в Бахрейне. Предпочел остаться в США и отдыхать дальше. Это показывает, что Баттон всерьез возвращение не воспринимает.