Марк Майлз: "Участие Алонсо в IndyCar поможет и "Формуле-1"

Глава IndyCar Марк Майлз считает, что участие пилота "Макларена" Фернандо Алонсо в гонке "500 миль Индианаполиса" пойдет на пользу его серии и "Формуле-1". Ранее глава "Королевских гонок" Чейз Кэри признался, что ему не нравится выбор Алонсо не в пользу "Гран-при Монако".

– Я думал бы то же самое на его месте, если бы месяц назад наш чемпион Симон Пажно спросил, может ли он поучаствовать в "Формуле-1", – цитирует Marca Майлза. – Но сейчас я вижу ситуацию иначе. Это поможет развитию наших обеих серий. Это многое значит, но даже не с точки зрения финансов. Наша серия окажется в поле зрения тех, кто раньше ее не замечал, возможно. Мы не ожидали, что даже тесты Алонсо на машине IndyCar будут иметь так много просмотров. Это впечатляет.