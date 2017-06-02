Марио Андретти: "Алонсо сейчас теряет время в "Макларене"

Чемпион мира 1978 года Марио Андретти считает, что пилот "Макларена" Фернандо Алонсо сейчас теряет время в "Формуле-1", не имея конкурентоспособной машины. Напомним, что испанец принял участие в гонке "500 миль Индианаполиса", но до финиша не добрался.

– Пилот может быть счастлив только тогда, когда у него конкурентоспособный болид, – цитирует Marca Андретти. – Все остальное приносит только разочарование. Алонсо сейчас на пике, он лучше, чем когда-либо. Однако вынужден терять время, поскольку у "Макларена" много проблем. Хотя эта команда призвана завоевывать титулы и побеждать. Надеюсь, все у него сложится хорошо. У "Макларена" хорошие ресурсы, уверен, что "Хонда" улучшит мотор, и к концу сезона Алонсо будет финишировать в очках.