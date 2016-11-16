18:11 | ФОРМУЛА-1

"Манор" снова столкнется с финансовыми проблемами

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Будущее "Манора" в "Формуле-1" оказалось снова под вопросом. Команда может прекратить выступления в следующем году из-за финансовых проблем. Как сообщает Bild, если "Манор" останется на 11-м месте в Кубке конструкторов, то не сможет рассчитывать на деньги от организаторов, тогда как 10-е место дает 15 миллионов долларов минимум.

В качестве решения проблемы "Манор" рассматривает возможность приглашения так называемых рента-драйверов – пилотов, за которых платят спонсоры. Это, например, Рио Харьянто, Эстебан Гутьеррес или Джордан Кинг.

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