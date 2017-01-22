13:22 22 января | ФОРМУЛА-1

"Манор" хочет начать сезон с прошлогодними болидами

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"Манор" рассчитывает начать предстоящий сезон с машинами 2016 года. Как сообщает Auto Motor und Sport, команда обратилась к ФИА за разрешением выступить на старых болидах в первых трех гонках предстоящего сезона. Для разрешения требуется одобрение со стороны других команд. "Манор" вынужден был обратиться с такой просьбой из-за финансовых проблем. Команда находится под внешним управлением и ищет инвестора.

Отметим, что выступление на машинах 2016 года практически наверняка не позволит "Манору" попадать в 107 процентов от времени быстрейших пилотов в квалификации, поскольку изменение регламента приведет к резкому возрастанию скорости прохождения круга в 2017 году.

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