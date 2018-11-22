Макс Ферстаппен: "Я ждал от Окона извинений, но услышал кое-что другое"

Пилот команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен рассказал о конфликте с гонщиком "Форс Индии" Эстебаном Оконом после "Гран-при Бразилии". Он отметил, что не жалеет о своих действиях.

- "Я не понимаю, что мог бы сделать по-другому. Все мы эмоциональные, - цитирует гонщика Sky Sports. - Я только что упустил победу и был достаточно спокойным как для такой ситуации, с моей точки зрения. Все могло быть намного хуже. А чего вы ждали? Чтобы я пожал ему руку и поблагодарил за то, что я стал вторым? Вы думали бы по-другому, если бы знали, что было сказано. Я услышал то, чего не ждал. Я ждал извинений, а услышал кое-что другое.

Сидевший рядом Окон отказался давать развернутый ответ о случившемся.

- Нужно двигаться дальше, нам нельзя изменить прошлое. Даже если бы Макс говорил по-другому, он хотел бы исправить то, что было после гонки.

Ферстаппен бьет Окона. Безумие в гараже.

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