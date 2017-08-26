Макс Ферстаппен: "Я выжал из машины максимум"

Пилот "Ред Булла" Макс Ферстаппен после квалификации "Гран-при Бельгии" отметил, что выжал максимум из болида. Голландский гонщик показал 5-й результат.

- Я очень доволен своим быстрым кругом в третьем сегменте: вряд ли я бы смог проехать лучше. Мне кажется, что я выжал из машины максимум, – цитирует Autosport Ферстаппена. – Я думал, что этот круг принесет мне более высокое место, чем пятое. Но я все равно доволен результатом. Я бы сказал, что квалификация для меня сложилась идеально. Обнадеживает тот факт, что мы подобрались очень близко к "Феррари".