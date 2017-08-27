Макс Ферстаппен: "Я уже не знаю, что думать"

Пилот "Ред Булла" Макс Ферстаппен выразил разочарование гонкой "Гран-при Бельгии". Голландец сошел с дистанции по техническим причинам, и этот сход стал для него шестым в 12 гонках сезона.

– Я очень разочарован, – цитирует Sky Sports Ферстаппена. – Когда речь идет о такой большой команде, как "Ред Булл", подобного не должно происходить. Сначала ты сетуешь на невезение, но после шести таких случаев в этом видится закономерность. Сочувствую болельщикам. Многие из них приехали издалека, заплатили за билеты большие деньги, а после восьми кругов моя гонка закончилась. Я даже не знаю, что думать. Это тяжелый год.