Макс Ферстаппен: "Я пытался прорываться не слишком рискованно"

Пилот "Ред Булла" Макс Ферстаппен остался доволен гонкой "Гран-при Монако". Голландец стартовал 20-м, а финишировал на девятом месте.

– Это было увлекательно, – цитирует Sky Sports Ферстаппена. – Я смог отыграть на старте две позиции, а потом делал терпеливо все, чтобы прорываться через пелотон. Думаю, мы выбрали правильную стратегию. "Ультрасофт" работал не лучшим образом на этой трассе, поэтому мы оттягивали переобувание. Я пытался прорываться не слишком рискованно. Потому что не мог позволить себе никаких инцидентов. Лучше вряд ли мог бы финишировать.