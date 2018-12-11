Макс Ферстаппен: "Я никогда не хотел унижать "Рено"

Пилот "Ред Булла" Макс Ферстаппен не считает, что несправедливо критиковал "Рено" за ее двигатели. Голландец не раз жестко высказывался по поводу нехватки мощности и надежности моторов "Рено".

– Я никогда не хотел унижать "Рено", а стремился сделать их лучше, – цитирует Ziggo Sport Ферстаппена. – Теперь у нас есть соглашение с "Хондой", но если бы мы продолжили работу с "Рено", я хотел бы видеть прогресс. Четко понимаю, что я говорю. Всегда хочу максимальной приверженности и результативности в работе. Нужно быть открытым для критики. Таким меня вырастили. Если кто-то не справляется, то должен это принять. Я здесь не для соблюдения олимпийского принципа. Мне важно не участие, а победа. А для этого все должны быть преданы своему делу.