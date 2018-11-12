Макс Ферстаппен: "Я ни о чем не жалею"

Пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен заявил, что ни о чем не жалеет, несмотря на конфликт с Эстебаном Оконом из "Форс Индии". Гонщики едва не подрались на процедуре взвешивания после "Гран-при Бразилии".
- До инцидента с Оконом в гонке все складывалось так, как вам нужно. Что вы думаете об этом инциденте?
- Опередив Льюиса, я старался экономить ресурс резины, чтобы шины выдержали до финиша, - цитирует F1 News Ферстаппена. - Эстебан только вернулся на трассу, и мог обогнать – у него было право на это. Конечно, надо быть осторожным. Но я сомневаюсь, что стоило так рисковать. Стюарды его оштрафовали.
Конечно, потом можно сказать, что я должен был оставить ему место и так далее, но это не так. Мы все гоняемся, и никто не ожидает, что круговой вытеснит тебя с трассы.
- Льюис говорил, что иногда не следует так рисковать, лидируя в гонке. Что вы об этом думаете?
- Легко так говорить, когда едешь вторым.
- Но вы жалеете о чем-либо?
- Нет.
- Что вы можете сказать об инциденте на взвешивании, где вы толкнули Эстебана?
- Мы все страстно любим гонки, правда? Было бы странно, если бы я пожал ему руку.
- Да, было бы странно, но многие считают, что вы зашли слишком далеко?
- Мне все равно, что говорят.
- Значит, вы не сожалеете о своем поступке?
- Нет. Я победитель. Когда тебя вот так вытесняют с трассы, и после этого ты получаешь такой глупый ответ… Я этим недоволен.