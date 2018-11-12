Макс Ферстаппен: "Я ни о чем не жалею"

Пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен заявил, что ни о чем не жалеет, несмотря на конфликт с Эстебаном Оконом из "Форс Индии". Гонщики едва не подрались на процедуре взвешивания после "Гран-при Бразилии".

- До инцидента с Оконом в гонке все складывалось так, как вам нужно. Что вы думаете об этом инциденте?

- Опередив Льюиса, я старался экономить ресурс резины, чтобы шины выдержали до финиша, - цитирует F1 News Ферстаппена. - Эстебан только вернулся на трассу, и мог обогнать – у него было право на это. Конечно, надо быть осторожным. Но я сомневаюсь, что стоило так рисковать. Стюарды его оштрафовали.

Конечно, потом можно сказать, что я должен был оставить ему место и так далее, но это не так. Мы все гоняемся, и никто не ожидает, что круговой вытеснит тебя с трассы.

- Льюис говорил, что иногда не следует так рисковать, лидируя в гонке. Что вы об этом думаете?

- Легко так говорить, когда едешь вторым.

- Но вы жалеете о чем-либо?

- Нет.

- Что вы можете сказать об инциденте на взвешивании, где вы толкнули Эстебана?

- Мы все страстно любим гонки, правда? Было бы странно, если бы я пожал ему руку.

- Да, было бы странно, но многие считают, что вы зашли слишком далеко?

- Мне все равно, что говорят.

- Значит, вы не сожалеете о своем поступке?

- Нет. Я победитель. Когда тебя вот так вытесняют с трассы, и после этого ты получаешь такой глупый ответ… Я этим недоволен.

Ферстаппен атаковал Окона после "Гран-при Бразилии". Видео