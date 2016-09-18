19:35 | ФОРМУЛА-1

Макс Ферстаппен: "Я не просил, чтобы Квят меня пропустил"

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Пилот "Ред Булла" Макс Ферстаппен, занявший шестое место в "Гран-при Сингапура", посетовал на испорченный старт гонки. Также голландец заявил, что в момент обгона пилота "Торо Россо" Даниила Квята россиянина никто не просил его пропускать.

– Учитывая, как прошел старт, я думаю, мы сделали все возможное, – цитирует Autosport Ферстаппена. – Было очень сложно. Стоило застрять на три-четыре круга за соперниками, как шины начинали терять эффективность. Когда я находился на чистой трассе, то все было в порядке – я мог следить за состоянием шин, но, к сожалению, у меня было не так много чистых кругов. Гонка оказалась испорчена на старте.

– Вы говорили команде, чтобы они попросили Даниила Квята пропустить вас?

– Нет, я не думаю, что нужна была командная тактика. Я мог выйти вперед сам. Борьба была интересной, но, к сожалению, не за ту позицию, на которой мне хотелось оказаться. Но, по крайней мере, я пытался отыграться.

Дополнительная информация

http://autosport.com.ru/f1/36609-ferstappen-borba-s-kvyatom-byla-zahvatyvayushchey

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КОММЕНТАРИИ (1)
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staerswimmer23

команда сама попросила (приказала)

20:06

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