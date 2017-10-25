Макс Ферстаппен: "Я назвал стюарда идиотом и не заберу слова обратно"

Пилот "Ред Булла" Макс Ферстаппен отметил, что не будет забирать обратно свои слова о стюарде "Гран-при США", которого назвал идиотом. Так голландец выразил возмущение тем, что его оштрафовали на пять секунд после финиша гонки за обгон за пределами трассы, из-за штрафа Ферстаппен скатился с третьего места на четвертое.

– Я больше не сержусь, – цитирует De Telegraaf Ферстаппена. – Я провел отличную гонку, и это главная эмоция. Но я назвал стюарда идиотом и не заберу слова обратно. Это решение было несправедливым, а мы даже не можем подать протест. Это смешно. Я хочу указать, что была допущена ошибка.