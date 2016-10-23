Макс Ферстаппен: "Я думал, что мы ближе к "Мерседесу"

Пилот "Ред Булла" Макс Ферстаппен, занявший четвертое место в квалификации "Гран-при США", признался, что "Мерседес" быстрее, чем он ожидал. Голландец также прокомментировал введение ФИА новых правил, согласно которым гонщикам теперь нельзя менять траекторию на торможении в попытке отбиться от атак соперника сзади.

– Честно говоря, "Мерседесы" немного увеличили мощность двигателей в квалификации, – цитирует Autosport Ферстаппена. – Я искренне думал, что мы ближе к ним. Так что завтра их гоночный темп тоже должен оказаться высоким.

Все это случилось из-за того, что многие стали жаловаться. Но мне кажется, что это просто новая манера пилотирования, и все должны начинать к ней привыкать. Однако сейчас есть правило. Нам ничего не остается делать, как учитывать его.