Макс Ферстаппен: "Я думал, что мы ближе к "Мерседесу"

Пилот "Ред Булла" Макс Ферстаппен, занявший четвертое место в квалификации "Гран-при США", признался, что "Мерседес" быстрее, чем он ожидал. Голландец также прокомментировал введение ФИА новых правил, согласно которым гонщикам теперь нельзя менять траекторию на торможении в попытке отбиться от атак соперника сзади.
– Честно говоря, "Мерседесы" немного увеличили мощность двигателей в квалификации, – цитирует Autosport Ферстаппена. – Я искренне думал, что мы ближе к ним. Так что завтра их гоночный темп тоже должен оказаться высоким.
Все это случилось из-за того, что многие стали жаловаться. Но мне кажется, что это просто новая манера пилотирования, и все должны начинать к ней привыкать. Однако сейчас есть правило. Нам ничего не остается делать, как учитывать его.
Дополнительная информация
http://autosport.com.ru/f1/37578-maks-ferstappen-ya-dumal-chto-my-blizhe-k-mercedes
Radej
Да это не новая манера, это уровень мышления подростка вкупе с наглостью и вседозволенностью.
09:33
Джерри. Без Тома.
Индюк думал...
08:50