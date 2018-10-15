Макс Ферстаппен: "Я должен был три раза выиграть в этом году"

Пилот "Ред Булла" Макс Ферстаппен считает, что в нынешнем сезоне должен был победить три раза. Голландец одержал пока только одну победу – в Австрии.

– Начало сезона не оправдало наших ожиданий, – цитирует F1i Ферстаппена. – К счастью, после Монако ситуация улучшилась. 2017 год получился совсем другим. В этом же сезоне машина с самого начала хорошо работала, чего не было в прошлом году.

Но в этом году я выиграл только одну гонку, а должен был победить трижды. Победа в Австрии пока лучший момент в нынешнем сезоне. Это была победа на родной для команды трассе, было много голландских болельщиков. Особенная победа.