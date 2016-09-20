22:43 20 сентября | ФОРМУЛА-1

Макс Ферстаппен: "Я должен был обойти Квята без сигналов от команд"

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Пилот "Ред Булла" Макс Ферстаппен подчеркнул, что не имеет претензий к гонщику "Торо Россо" Даниилу Квяту после жесткой борьбы между ними в гонке "Гран-при Сингапура". На протяжении нескольких кругов россиянин жестко оборонял свое место в борьбе с голландцем.

– Я должен был сам обогнать Квята без каких-либо сигналов из команд, – цитирует F1i Ферстаппена. – Даниил боролся за свое место, он не нарушал никаких правил, защищая позицию. Даже если наши команды имеют общего владельца, мы должны бороться как и с остальными. Думаю, он так и делал, что подчеркивает спортивный характер борьбы.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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tryam

сравнил машины и шины, в равных условиях вряд ли быстрее Квята

23:12 20 сентября

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