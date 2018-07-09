Макс Ферстаппен: "Все знают, что любой гонщик на "Мерседесе" побеждал бы"

Пилот "Ред Булла" Макс Ферстаппен считает, что Фернандо Алонсо утратил мотивацию в "Формуле-1", потому что "Макларен" не может дать ему сильную машину. По словам голландца, именно поэтому испанец участвует в IndyCar и гонках на выносливость.

– В основном этим занимаются пилоты, которые не добиваются успеха в "Формуле-1", – цитирует F1i Ферстаппена. – Возможно, когда я стану старым и медленным, тоже этим займусь. Когда же у тебя лучшая машина в пелотоне, любой может на ней одержать победу. Любой гонщик "Формулы-1" мог бы побеждать на "Мерседесе" в последние четыре года. Все это знают. Поэтому Хэмилтон и не пытается уходить. Ему это не нужно. То же самое касается и меня. Я в состоянии бороться за победы, поэтому моя мотивация высока, и я не хочу гоняться в "Ле-Мане" или "Инди", или где-то еще. У моего отца была та же проблема, что у Алонсо. Он был в "Формуле-1", но не побеждал, и в один момент мотивация просто уходит.