Макс Ферстаппен: "Все, больше никакого радиообмена"

Пилот "Ред Булла" Макс Ферстаппен заявил, что больше не хочет использовать радио во время гонки, потому что его высказывания многим кажутся высокомерными. Когда голландец преследовал Нико Росберга во время гонки в Остине, в команде попросили молодого голландца аккуратнее работать с резиной, чтобы растянуть отрезок. Ферстаппен тем не менее резко ответил, что он здесь не ради четвертого места.

– По-моему, мне нужно отключить кнопку радиообмена, – цитирует Autosport Ферстаппена. – Все, больше никакого радио! Как и любой гонщик, я всегда хочу идти вперед, побеждать, поэтому я и пытался тогда совершить обгон, как и с Кими Райкконеном, когда я его догнал и в итоге обогнал. С Нико так не получилось, и я в итоге все равно немного повредил свою левую переднюю шину, но это было не критично.

Проблема в том, что каждый раз, когда я что-то говорю по радио, это тут же попадает в трансляцию, и иногда что-то может звучать высокомерно, как например: "Я здесь не для того, чтобы быть четвертым", но это просто первое, что пришло мне в голову.

Я здесь не для того, чтобы быть четвертым, я здесь только ради побед, потому что я гонщик, но складывается ощущение, что я высокомерный и не прислушиваюсь к команде, хотя это совершенно не так.