Макс Ферстаппен: "Внимание на меня никак не влияет"

Пилот "Ред Булла" Макс Ферстаппен признал, что воспринимает любые разговоры о себе позитивно, в том числе и критику. Также голландцев вспомнил гонку в Малайзии, которая состоялась полтора года назад, когда он стал самым молодым гонщиком в истории "Формулы-1", набравшим очки. На тот момент Ферстаппену было 17 лет и 180 дней.

– Я всегда нормально воспринимаю разговоры о себе, – цитирует Autosport Ферстаппена. -Не имеет значения, позитивные они или негативные. До тех пор, пока о тебе говорят, это хорошо. Внимание на меня никак не влияет. Самое главное для меня – показывать результаты на трассе, и это то, на чем я сосредоточен.

У меня приятные воспоминания о прошлогодней гонке. Начало уик-энда получилось сложным, но нам удалось исправить ситуацию. На старте в гонке возникли определенные проблемы, но затем я просто наслаждался выступлением. В Малайзии всегда жарко и влажно, но это делает гонки даже более интересными, поэтому я с нетерпением жду возвращения туда.