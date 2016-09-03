07:14 | ФОРМУЛА-1

Макс Ферстаппен: "Вильневу стоит следить за словами, ведь он сам убил человека"

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Пилот "Ред Булла" Макс Ферстаппен ответил чемпиону мира 1997 года Жаку Вильневу, который осудил его поведение в гонке "Гран-при Бельгии". Голландец, подвергшийся также критике со стороны "Мерседеса" и "Феррари", напомнил об эпизоде 2001 года, когда на "Гран-при Австралии" в результате столкновения канадца был смертельно ранен один из маршалов трассы.

– Вильневу стоило немного подумать, прежде чем делать заявления о том, что кто-то может погибнуть, – приводит Eurosport слова Ферстаппена. – Он сам убил человека. Нужно следить за тем, что говоришь. Считаю его слова неуважительными в отношении семьи погибшего маршала.

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