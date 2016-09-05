Макс Ферстаппен: "Вандорн заслужил место в "Макларене"

Пилот "Ред Булла" Макс Ферстаппен поздравил Стоффеля Вандорна с получением места боевого гонщика в "Макларене". В следующем году бельгиец заменит Дженсона Баттона и станет напарником Фернандо Алонсо.

– Я сразу отправил Стоффелю сообщение, поздравил его, – цитирует Telegraaf Ферстаппена. – Он заслуживает этого, и я думаю, хорошо справится. Приятно видеть, что в "Формулу-1" приходят молодые гонщики.