17:00 | ФОРМУЛА-1

Макс Ферстаппен: "Вандорн заслужил место в "Макларене"

0
0
0
2

Пилот "Ред Булла" Макс Ферстаппен поздравил Стоффеля Вандорна с получением места боевого гонщика в "Макларене". В следующем году бельгиец заменит Дженсона Баттона и станет напарником Фернандо Алонсо.

– Я сразу отправил Стоффелю сообщение, поздравил его, – цитирует Telegraaf Ферстаппена. – Он заслуживает этого, и я думаю, хорошо справится. Приятно видеть, что в "Формулу-1" приходят молодые гонщики.

0
0
0


Материалы REN-TV

В заражении Черного моря кишечной палочкой нашли чиновничий след...

Владимир Путин рассказал, чем занимаются его дочери ...

ФСБ выясняет, как российскому сенатору удалось скрыть судимость...

Что обсудили Путин и Меркель на саммите G20...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ (2)
Войти, чтобы оставить комментарий

Союз Аполлонович

Ждем следующую мессагу от Ферстаппена: Гасли достоин места в ТР))

17:46

бронепоезд

я не против молодых гонщиков,надеюсь Вандорн адекватный,а не такой борзый как ферстапен

17:38

Материалы других СМИ


Материалы других СМИ