Макс Ферстаппен: "В "Торо Россо" более напряженная атмосфера"

Пилот "Ред Булла" Макс Ферстаппен признался, что в "Торо Россо" ощущал себя более напряженно, чем сейчас. Он подчеркнул, что может почерпнуть что-то от своего партнера по "Ред Буллу" Даниэля Риккьярдо.

– В "Торо Россо" хочется показать себя, проявить, чтобы попасть в большую команду, – цитирует Motorsport Ферстаппена. – Поэтому там атмосфера чуть более напряженная. А когда ты попал в большую команду, то знаешь, что делать. Ведется работа над результатом, борьба за призовые места. Поэтому ты более расслаблен.

Риккьярдо? Он опытнее, он, конечно, лучше знает машину. Он хорошо чувствует болид. А я пока не знаю всего потенциала машины. Это нужно узнать на собственном опыте.