Макс Ферстаппен: "В "Ред Булле" сказали, что мы с Риккьярдо можем свободно бороться"

Пилот "Ред Булла" Макс Ферстаппен подчеркнул, что команда не давала никаких приказов по поводу борьбы с Даниэлем Риккьярдо в гонке "Гран-при Малайзии". Австралиец победил в гонке, а голландец стал вторым, причем поначалу он атаковал Риккьярдо, но к концу заезда перестал предпринимать попытки обгона.

– Я атаковал, – цитирует Motorsport Ферстаппена. – Но когда ты слишком близко к сопернику, шины перегреваются, а я был на изношенной резине. Тяжело с такой резиной попасть в зону DRS. На свежих шинах у меня было преимущество на протяжении нескольких кругов, а потом бороться было сложнее. Но мы оба атаковали до финиша. В команде сказали, что мы можем свободно бороться. Что мы и делали.