Макс Ферстаппен: "В квалификации что-то пошло не так"

Пилот "Ред Булла" Макс Ферстаппен остался недоволен квалификацией "Гран-при Сингапура". Голландец показал четвертый результат.
– Очевидно, я недоволен этим результатом, – цитирует F1i Ферстаппена. – Начинался уик-энд лучше. Но в квалификации что-то пошло не так. Мне не хватило баланса. Передние колеса часто блокировались. Я не мог полностью использовать шины. Когда ты не в своей тарелке, тяжело пройти хороший круг на этой трассе.
Radej
КолобокКолобков_____________О да, 8 место в баку и 4 в канаде где провалили гонку Риккардо и Росберг, Макса даже Боттас обогнал на унылом вильямсе )))
19:32
Radej
Qwertygv1___________Абсолютно в дырочку, ни на одной городской узкой трассе Макс абсолютно ничего не показал, тот же Квят в прошлом году на гораздо более стремном РБ был 4, а если учесть что сегодня Феттель не участвовал в квалификации, то 5 место (читай шестое) Макса на более быстрой чем год назад машине это конечно прорыв )))
19:27
КолобокКолобков
Qwertygv1_____** где стены близко и где действительно важен миллиметраж у него всегда что-то идет не так** Оу,напомни-ка что не так пошло у Макса в Баку или Канаде?
19:25
честный человечишко
Я думаю, в проблемах Ферстапена виноваты солнце, звезды и его длинный хвост. Ой, язык...
19:23
Союз Аполлонович
Qwertygv1___________ Правильно подмечено. Кстати, Квят на таких трассах очень даже неплохо смотрится. Хорошо бы, чтобы невезение Квята на Масяню перекинулось. Посмотрели бы как Максик под "нагрузкой" в гонках смотрится
19:18
Qwertygv1
На всех трассах, где стены близко и где действительно важен миллиметраж у него всегда что-то идет не так) Супер-чемпион имени Колобка
19:06
КолобокКолобков
ой,ну конечно же Макс полный ноль,как гонщик. Куда ему до изечки, я вас умоляю...
19:01
А-спид
Конечно пошло не так. Простотне тот парень в кокпите
18:38
UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)
это все пмс виноват. привыкай к "взрослой" жизни...
18:31
dim777.
– Очевидно, я недоволен этим результатом, – цитирует F1i Ферстаппена. – Начинался уик-энд лучше. Но в квалификации что-то пошло не так. Мне не хватило баланса. Передние колеса часто блокировались. Я не мог полностью использовать шины. ______________ максик, а может причина в том, что ты как гонщик полный 0, правда наглый, но всё равно 0.
18:30