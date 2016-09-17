18:19 | ФОРМУЛА-1

Макс Ферстаппен: "В квалификации что-то пошло не так"

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Пилот "Ред Булла" Макс Ферстаппен остался недоволен квалификацией "Гран-при Сингапура". Голландец показал четвертый результат.

– Очевидно, я недоволен этим результатом, – цитирует F1i Ферстаппена. – Начинался уик-энд лучше. Но в квалификации что-то пошло не так. Мне не хватило баланса. Передние колеса часто блокировались. Я не мог полностью использовать шины. Когда ты не в своей тарелке, тяжело пройти хороший круг на этой трассе.

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КОММЕНТАРИИ (10)
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Radej

КолобокКолобков_____________О да, 8 место в баку и 4 в канаде где провалили гонку Риккардо и Росберг, Макса даже Боттас обогнал на унылом вильямсе )))

19:32

Radej

Qwertygv1___________Абсолютно в дырочку, ни на одной городской узкой трассе Макс абсолютно ничего не показал, тот же Квят в прошлом году на гораздо более стремном РБ был 4, а если учесть что сегодня Феттель не участвовал в квалификации, то 5 место (читай шестое) Макса на более быстрой чем год назад машине это конечно прорыв )))

19:27

КолобокКолобков

Qwertygv1_____** где стены близко и где действительно важен миллиметраж у него всегда что-то идет не так** Оу,напомни-ка что не так пошло у Макса в Баку или Канаде?

19:25

честный человечишко

Я думаю, в проблемах Ферстапена виноваты солнце, звезды и его длинный хвост. Ой, язык...

19:23

Союз Аполлонович

Qwertygv1___________ Правильно подмечено. Кстати, Квят на таких трассах очень даже неплохо смотрится. Хорошо бы, чтобы невезение Квята на Масяню перекинулось. Посмотрели бы как Максик под "нагрузкой" в гонках смотрится

19:18

Qwertygv1

На всех трассах, где стены близко и где действительно важен миллиметраж у него всегда что-то идет не так) Супер-чемпион имени Колобка

19:06

КолобокКолобков

ой,ну конечно же Макс полный ноль,как гонщик. Куда ему до изечки, я вас умоляю...

19:01

А-спид

Конечно пошло не так. Простотне тот парень в кокпите

18:38

UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)

это все пмс виноват. привыкай к "взрослой" жизни...

18:31

dim777.

– Очевидно, я недоволен этим результатом, – цитирует F1i Ферстаппена. – Начинался уик-энд лучше. Но в квалификации что-то пошло не так. Мне не хватило баланса. Передние колеса часто блокировались. Я не мог полностью использовать шины. ______________ максик, а может причина в том, что ты как гонщик полный 0, правда наглый, но всё равно 0.

18:30

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