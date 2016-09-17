Макс Ферстаппен: "В квалификации что-то пошло не так"

Пилот "Ред Булла" Макс Ферстаппен остался недоволен квалификацией "Гран-при Сингапура". Голландец показал четвертый результат.

– Очевидно, я недоволен этим результатом, – цитирует F1i Ферстаппена. – Начинался уик-энд лучше. Но в квалификации что-то пошло не так. Мне не хватило баланса. Передние колеса часто блокировались. Я не мог полностью использовать шины. Когда ты не в своей тарелке, тяжело пройти хороший круг на этой трассе.