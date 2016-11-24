Макс Ферстаппен: "В Бразилии помог совет отца и опыт езды на квадроцикле"

Пилот "Ред Булла" Макс Ферстаппен отметил, что во время гонки "Гран-при Бразилии" ему помогли советы отца и опыт езды на квадроцикле на снегу. В дождевых условиях голландец занял третье место, совершив прорыв из глубины пелотона в конце заезда.

– В один момент я почувствовал, что все четыре колеса заблокированы, – цитирует Motorsport Ферстаппена. – Рулем пытался поймать машину и понял, что вращения нет, передние колеса скользят в нужном направлении. Тогда я отпустил тормоза, и машина выправилась. Это был контроль на грани. Тут нужно было везение, потому что если бы машина начала вращаться, это привело бы к проблемам. Мне повезло, что я ушел от отбойника.

Такое чутье в подобных эпизодах нарабатывается на квадроцикле или в картинге на мокрой дороге. Я это практиковал в молодости. Еще во время езды за машиной безопасности я искал на трассе более-менее сухие участки. Этому всегда меня учил отец. Он говорил, что даже за пейс-каром нужно не терять время, а искать оптимальную траекторию, искать сцепление с дорогой.