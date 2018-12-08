Макс Ферстаппен: "В 2018 году штрафы были повсюду"

Пилот "Ред Булла" Макс Ферстаппен считает, что в 2018 году судьи слишком часто необоснованно давали штрафы. Он вспомнил инцидент в Италии, где у него был контакт с Валттери Боттасом, за что голландец получил пятисекундный штраф.

– Честно говоря, я все еще думаю, что это несправедливо, – цитирует RaceFans Ферстаппена. – Я оставил ему широкое пространство, размером с машину. В целом штрафы весь сезон были повсюду. Иногда они были нормальными, иногда нет. Конечно, когда оглядываешься назад, думаешь, что сделал бы что-то иначе, но очень трудно рассуждать об этом в машине на скорости 300 км/ч.