Макс Ферстаппен: "У меня есть повод для гордости"

Пилот "Ред Булла" Макс Ферстаппен остался доволен четвертым местом в гонке "Гран-при Абу-Даби". Уже в первом повороте голландца развернуло после контакта с машиной Нико Хюлькенберга, и он прорывался с последнего места.

– Если учесть, что я на первом круге оказался последним, а в итоге стал четвертым, то есть повод для гордости, – цитирует F1i Ферстаппена. – Лучшей стратегией был один пит-стоп, а не два, как сделали мои конкуренты. Это позволило мне успешнее атаковать на новом комплекте шин. Сезон получился для меня особенным. Я рад, что завершил год на позитивной ноте.