Макс Ферстаппен: "Старался не делать глупостей, потому что Хэмилтон борется за чемпионство"

Пилот "Ред Булла" Макс Ферстаппен, ставший вторым на "Гран-при Японии", остался доволен итогом гонки. Также голландец рассказал о своем соперничестве с Льюисом Хэмилтоном из "Мерседеса".

– На протяжении заключительного отрезка гонки было много трафика, – приводит Autosport слова Ферстаппена. – Тем не менее нам удалось сохранить шины. Всегда приятно сражаться на равных с "Мерседесом". Я благодарен команде за это второе место.

В конце Хэмилтон прессинговал меня, и у нас случилась небольшая стычка. Я рад финишировать на втором месте. Я занимался своей гонкой. Машина вела себя довольно хорошо. Я пытался удержаться за Росбергом, ведь стратегия позволяла делать это. Льюис борется за чемпионский титул, поэтому я старался не делать глупостей. Но думаю, что наше сражение прошло нормально. Думаю, это одна из моих лучших гонок.